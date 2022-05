SCOMPARE DA CASA, A GIULIANOVA, VIENE RICERCATO DALLE FORZE DELL'ORDINE

A seguito di un briefing svoltosi in mattinata in Prefettura, è stata disposta l’attivazione del Piano di ricerca di LIBRONE Nunzio, di 75 anni, nato a residente a Rapino (CH), allontanatosi dalla residenza in Giulianova Paese del figlio, alle 10.00 circa di ieri 17 maggio.

A denunciarne l’allontanamento al Comando Stazione Carabinieri di Giulianova nel pomeriggio è stata lo stesso figlio Giovanni, attese le precarie condizioni del genitore, affetto da Alzheimer, peraltro sprovvisto di telefono cellulare e documenti.

Dalle indagini e dalle ricerche avviate tempestivamente in loco dal citato Comando e dalla elevazione della soglia di attenzione, diramata da questa Prefettura a tutte le forze operative operanti, in particolare, nella zona costiera, è stato accertato l’avvistamento del medesimo nelle ore pomeridiane e serali, in prossimità di Bellante Stazione (TE) e poi in un bar del Comune di Torricella Sicura (TE).

In tale ultimo territorio è focalizzata l’attenzione odierna dei soccorritori a seguito dell’attivazione del Protocollo Operativo per la ricerca delle persone scomparse, che prevede l’operatività di squadre di ricerca, tratte dagli organici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (che dispone di unità cinofile molecolari) e di volontari della Protezione Civile.

Il Sig. LIBRONE, pensionato, è di corporatura media, statura 165 cm., con capelli bianchi; al momento dell’allontanamento indossava una camicia jeans colore blu, pantaloni jeans e scarpette ginniche di colore grigio. E’ sottoposto a cure farmacologiche.

Chiunque ne avesse notizia, può contattare l’Arma dei Carabinieri (112) o qualsiasi altra centrale operativa (113, 115, 117, 118).