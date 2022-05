ADAMO / DA CHE DIPENDE SE IL DIPENDENTE DIPENDE O NON DIPENDE? OVVERO: IL CURIOSO CASO DELL'ASSUNTO DA ASSUMERE

Quello di essere, contemporanemante, in due luoghi, è un dono che si chiama ubiquità e attiene all’odor di santità.

Quello di essere, contemporaneamente, sia assunto sia non assunto, è un dono che non so come si chiami, ma attiene al Comune di Teramo.

Quella che vi racconto oggi è una storia curiosa.

Anche un po’ misteriosa.

E’ una storia che occupa la pagina del diciassettesimo giorno, del quinto mese, dell’Anno del Signore 22 del Secondo Millennio.

Insomma, due giorni fa… stavo solo facendo un po’ di atmosfera.

Due giorni fa, in Comune, il Sindaco D’Alberto ha voluto incontrare i Sindacalisti del Ruzzo, per discutere con loro della situazione degli interinali.

Apro parentesi:

sembra che D’Alberto abbia detto, nel corso dell’incontro, che sarebbe stato meglio licenziarne trenta e non metterli tutti ad orario ridotto. Come dire: meglio creare 30 disoccupati che togliere un po’ a tutti?

Chiudo la parentesi.

All’incontro, il Sindaco si sarebbe presentato in compagnia di una persona, presentata come “neo dipendente” del Comune di Teramo, del quale lo stesso Primo Cittadino avrebbe sottolineato la competenza in materia idrica.

Ed è vero, visto che si tratta di Gian Mario Fabbi, già direttore generale del Ruzzo, poi licenziato dall’attuale management di via Dati, motivo per il quale ha in corso una causa di lavoro contro l’azienda.

Ma questo, qui non c’interessa.

Perché è il passato.

E a me interessa il futuro.

Anzi: il presente.

Perché - e qui tutta la vicenda si fa misteriosa - sembra che mentre il Sindaco lo presentava come dipendente del Comune, al Ruzzo arrivasse una lettera dal Comune, che recitava più o meno così: «Dovendo questo Ufficio provvedere all’assunzione del Sig. Gian Mario Fabbi…».

“Dovendo provvedere”…. significa che non si è ancora provveduto.

E se non si è ancora provveduto, non era ancora dipendente, al momento dell’incontro al quale ha partecipato, appunto, quale dipendente.

E’ un mistero.

Da che dipende, se un dipendente dipende o non dipende?

ADAMO