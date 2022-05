NUOVO OSPEDALE, IL M5S CHIEDE LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI ESPERTI

Il tema della realizzazione del nuovo Ospedale continua a tenere banco in città, ad essere oggetto di interventi da parte di maggioranze ed opposizioni, a livello comunale e regionale. Ad oggi non abbiamo certezze sugli importi stanziati, sul reperimento delle risorse necessarie a completare il finanziamento, sugli studi di fattibilità. La certezza però è che ai “normali cittadini” il tema interessa eccome. Interessa perchè ha una sfera di influenza ad ampio raggio, che va ad intersecare l’urbanistica, la storia, l’economia della città. Occorre pertanto che i teramani possano pronunciarsi su tale tema, soprattutto se guidati da un’amministrazione che si dichiara paladina dei diritti di partecipazione della cittadinanza al governo della Cosa pubblica. Dopo mesi di pausa forzata, a nostro avviso anche esagerata, e nella quale, ci sia consentito, abbiamo anche ravvisato una cattiva volontà, oggi, durante la seduta dedicata al question time, chiederemo quindi che il Presidente del Consiglio comunale di Teramo provveda ad una tempestiva convocazione di apposita seduta consiliare finalizzata all’attuazione dell’art. 83 comma 4 del vigente Statuto, alla nomina cioè dei tre esperti indicati dal Consiglio comunale per valutare o meno l’ammissibilità di questo importantissimo quesito referendario.

Pina Ciammariconi