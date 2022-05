PERCHE' TERAMO NON E' NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO? EPPURE...





Ma perchè Teramo non fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga? Eppure il suo territorio non solo lambisce i confini del Parco, basti pensare alla zona di Magnanella come raccontato in un nostro ultimo Fuori dal Comune accompagnati dal referente WWF Massimo Fraticelli, ma ricopre una posizione baricentrica non solo rispetto al resto della provincia ma anche rispetto all'intero sistema delle aree e riserve naturali dell'Italia centrale che da Opi, per intenderci, salgono fino alla Maiella per entrare poi nel Parco del Gran Sasso e arrivare fino ai Sibillini con Castelluccio di Norcia. Una funzione baricentrica che, come ampiamente proposto negli ultimi anni sia all'ex sindaco Maurizio Brucchi sia all'attuale Gianguido D'Alberto, potrebbe essere incarnata nella struttura dell'Ipogeo: un luogo, a detta del presidente Tommaso Navarra, che potrebbe trasformarsi in uno snodo fondamentale.

Perchè non si coglie, ancora oggi, questa straordinaria potenzialità? Perchè nessuna amministrazione, finora, ha fatto cò che serviva: ossia, una semplice delibera di giunta?

Il presidente Navarra resta fermamente convinto che quell'Ipogeo, struttura malmessa (oggi) e a funzionalità ridotta, potrebbe davvero trasformarsi in un centro nevralgico in un sistema naturalistico che può fungere, chiaramente, da attrattore economico e turistico mai come oggi...Ma a proposta lanciata, nessuna risposta è mai arrivata.

La rilanciamo noi: sindaco D'Alberto, perchè la sua Teramo non chiede di entrare a far parte del Parco Nazionale?