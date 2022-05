PRATI DI TIVO, FINORI PRESENTA RICORSO AL TAR E BLOCCA L'ITER CON I FRATELLI PERSIA

Marco Finori potrebbe presentare ricorso al Tar in merito alla procedura di gara di acquisizione delle quote della Gran Sasso Teramano. La notizia è stata resa nota durante la conferenza stampa delle opposizioni in Provincia della Casa dei Comuni. Finori chiede la sospensiva di tutti gli atti di aggiudicazione ai fratelli Persia e il risarcimento di eventuali danni d’immagine.

Finori è l’attuale gestore degli impianti, vincitore della gara d’appalto ed in proroga Covid, e non si è presentato dal Notaio per sottoscrivere l’atto con il quale doveva formalizzare l'acquisto degli impianti di Prato Selva e di Prati di Tivo motivo per il quale i secondi in graduatoria:i fratelli Persia hanno manifestato l'intenzione di procedere all'acquisizione e la prossima settimana dovevano sottoscrivere il tutto ma dopo questa novità si fermerà di nuovo tutto?.