NUOVA CONDANNA PER CHRISTIAN FRANCIA: DIFFAMÓ IL SOTTOSEGRETARIO REGIONALE MARIO MAZZOCCA

Lo scorso giovedì 12 maggio l'ex blogger teramano Christian Francia, già candidato Sindaco di Castelli, funzionario dell'amministrazione provinciale, è stato condannato dal Tribunale di Teramo per l’aver diffamato l’allora Sottosegretario Regionale all’Ambiente Mario Mazzocca. Gli effetti connessi al provvedimento sono stati determinati in 1000 euro di sanzioni e 2000 euro per il rimborso delle spese legali.

Mazzocca ha reso noto che procederà appena possibile alla successiva azione di rivalsa ai fini del ristoro dei danni morali e materiali subiti. Il Giudice, infatti, ha stabilito in sentenza che il risarcimento del danno dovrà essere determinato in separate sede; a tal riguardo l’Arch. Mazzocca ha già conferito espresso mandato al proprio legale di fiducia che lo ha assistito nella fase di giudizio affinché venga prontamente attivata la consequenziale azione civile. Francia, ovviamente, potrà proporre appello contro la sentenza.

La condanna, che segue un decreto di citazione diretta a giudizio, prende le mosse dalla querela presentata dall'allora sottosegretario della Giunta D'Alfonso, Mario Mazzocca, che consideró diffamatorio un articolo de Il Fattoteramano, blog di proprietà di Christian Francia, nel quale, scrivendo dello stato del mare e del turismo in Abruzzo, si facevano pesantissime considerazioni sull'operato di Mazzocca.