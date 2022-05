VANNO ALL'ASTA DUE STORICI HOTEL DEL TERAMANO, MA ALTRI 25 SONO IN VENDITA





Vanno al'asta due storici hotel del Teramano. Uno al mare, l'altro in montagna, Sarebbero in corso infatti le procedure per il ricevimento delle offerte relative al Don Juan di Giulainova, uno degli alberghi di "nome" della nostra costa, mentre per il Miramonti ai Prati di Tivo la fase dell'incanto è già più che avviata. Per quest'ultimo, un complesso alberghiero che si compone di una vasta area di terreno a forma regolare rettangolare, sulla quale gravitano due strutture immobiliari, una alberghiera, imponente e bene in vista di circa 9500 mq. di superficie coperta e una struttura seminterrata, zona nord rispetto al corpo di fabbricato principale, adibita a garage di circa mq. 250 con due accessi carrabili, la base d'asta è di 4.470.000 euro, giudicata eccessiva dagli operatori del settore, che stanno aspettando ulteriori ribassi. Tra aste e vendite dirette, basta navigare tra i siti delle immobiliari per scoprire che sono più di 25 le strutture alberghere in cerca di nuova proprietà nel Teramano, soprattutto sulla costa.

A Teramo, infine, è stata perfezionata e aggiudicata definitivamente l'asta dell'hotel Sporting passato dalla Gestione di Franco Iachini che l'ha avuta per anni a quella della famiglia Ballone che ha annunciato la dovuta manutenzione dell'hotel ed altri importanti interventi che saranno oggetto di apposita conferenza stampa.