LA FONDAZIONE VERONESI DI NUOVO IN CAMPO PER LA RICERCA, IERI SERA LA CENA DI GALA

A distanza di appena una settimana dalla consegna della borsa di ricerca alla giovane ricercatrice lancianese Marica Franzago, la delegazione di Teramo della Fondazione Veronesi ha dato il via ad una nuova stagione di raccolta fondi destinati al finanziamento della borsa di ricerca da assegnare l'anno prossimo ad un ricercatore abruzzese che risulterà vincitore del bando internazionale che la Fondazione Veronesi emana ogni anno per sostenere i progetti di alto profilo scientifico negli ambiti della oncologia, della cardiologia e delle neuroscienze.

La prima manifestazione, alla quale seguiranno numerose altre nel corso dell’anno, è stata organizzata dall’Istituto Alberghiero Di Poppa Rozzi, diretto da Caterina Provvisiero. Ieri sera si è svolta lo Special Event che ha avuto come filo conduttore lo slogan “grazie alla ricerca la vita rifiorisce” per sottolineare l’abbinamento tra le speranze che suscita la ricerca scientifica con un menù primaverile ricco di sapori e di colori e preparato con ingredienti rispettosi delle regole di una sana e corretta alimentazione.

La Cena di Gala, che ha ripreso una felice tradizione dopo le limitazioni imposte dal Covid, ha visto una affollata partecipazione di delegati e simpatizzanti convinti sostenitori delle attività della delegazione di Teramo della Fondazione Umberto Veronesi che, oltre a finanziare la ricerca scientifica di qualità, è impegnata anche sul fronte della divulgazione scientifica nelle scuole mediante campagne di educazione sui temi della prevenzione, della sana alimentazione e dei corretti stili di vita