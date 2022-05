ADAMO / FUMETTO ESCLUSIVO: IL RITORNO DI RAPPUFFO

Per salutare il ritorno alla politica attiva di un protagonista assoluto, che fu spesso - e per lui non volentieri - protagonsta delle mie satire politiche, ho deciso di ripetere un esperimento di grandissimo successo. In molti ricordano ancora RAPPUFFO, fortunatissimo fumetto che occupò le pagine del mensile Il Cittadino. All'epoca, Rappuffo cambiava schieramento e passava dal Popolo delle Libertà a Futuro e libertà, pardon: Puffuro e Libertà, divntando un Puffo nero.

Poi, quando si cominciarono a segnare i confini di quella "ALLEANZA CIVICA" che avrebbe accompagnato D'Alberto nella sua corsa verso la fascia tricolore, Rabbuffo si ritrovò in compagnia di molte forze di sinistra, e nacque un altro fumetto, ovvero RAPPUFFO ROSSO

Poteva forse mancare un mio pensierino oggi, che annuncia l'adesione alla Lega? Certo che no. Ed ecco allora IL RITORNO DI RAPPUFFO

la Foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica