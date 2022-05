PAOLA INVERARDI NUOVA RETTRICE DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DELL'AQUILA

Si sono tenute le elezioni del Rettore all’Università GSSI (Gran Sasso Science Institute) dell'Aquila. È stata eletta rettrice al primo terno, con un consenso plebiscitario la professoressa Paola Inverardi, già rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila per il sessennio dal 2013 al 2019.

Il coordinamento aziendale del Gssi e il responsabile aziendale dell’Università degli Studi dell’Aquila, Marco Angelini, nonché segretario generale della federazione Uil Scuola Rua Abruzzo, esprimono grande soddisfazione e congratulazioni per l’elezione della professoressa Inverardi.

“Competenze, esperienza e capacità, insieme al senso di appartenenza alla città, sono una garanzia per la crescita dell’Istituzione Gssi, che non poteva fare una scelta migliore e ne gioverà sicuramente anche l’Aquila e l’intera regione. Infatti, in particolare le università, gli enti di ricerca e il mondo della conoscenza, gli enti pubblici e le realtà industriali, artigianali e commerciali rilevanti, devono porsi come “amplificatori di idee” sulle risorse del territorio. Fare sistema e la ricetta giusta per il rilancio dell’economia, dell’occupazione e quant’altro necessario per la nostra città dell’Aquila e per l’Abruzzo”.