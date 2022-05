STRISCE BLU/ CONTRO IL COMUNE, LA TERCOOP RICORRE ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

"Dopo 14 anni di proroghe", annunciano il sindaco D'Alberto e l'assessore Verna, "è stata ristabilita la piena legittimità nel servizio di gestione dei parcheggi a pagamento", ignorando perfino gli anni che non sono 14, ma poco più di nove. Una proroga non richiesta, servita solo a costringere la Tercoop e i suoi soci lavoratori a lavorare in perdita con una continua sottrazione di stalli fino all'indebitamento con il Comune. La stessa Procura ha escluso l'indebito arricchimento e pertanto non ha riscontrato favoritismi e illegittimità a danno del pubblico interesse.

Sindaco e Assessore che evidentemente ritengono invece legittima la proroga decennale ai gestori del piano a raso di Piazza Dante, che continuano ad incassare i pagamenti delle soste nonostante la stessa amministrazione comunale abbia certificato l'avvenuto risarcimento già nel 2019. Abbiamo chiesto più di mese fa all'ufficio legale del Comune di pronunciarsi sulla legittimità della plateale diversità di trattamento fra la Tercoop, costretta quasi al fallimento per i mancati risarcimenti delle perdite causate dalla sottrazione di stalli e con gli ingenti danni economici pagati duramente dai socilavoratori che dovranno rivolgersi di nuovo ad un tribunale per tutelare i propri diritti, mentre diversamente i suoi concorrenti continuano a ottenere generosi regali non dovuti. La nostra richiesta di chiarimenti sarebbe stata girata al dirigente che porta la responsabilità delle suddette scelte, ma che si è ben guardato dal rispondere. Pertanto nei prossimi giorni i nostri interrogativi sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione saranno rivolti di nuovo alla Procura della Repubblica.

Sindaco e Assessore continuano a ripetere come un mantra la loro attenzione e sensibilità nei confronti dei lavoratori della Tercoop, ma la trita e ritrita panzana serve solo a nascondere l'indicibile vero obiettivo: la tutela dei profitti per i nuovi gestori. Il project financing approvato in consiglio comunale e condiviso anche dai sindacati che non conoscevano nemmeno i contenuti, prevedeva il riassorbimento di 19 unità lavorative con part time a 30 ore e solo a seguito delle nostre ripetute proteste sono arrivate delle migliorie. Inoltre se a questi lavoratori ci avessero tenuto veramente, non avrebbero continuato in questi 4 anni a sottrarre stalli e ricavi che magicamente a breve torneranno ad aumentare consistentemente a vantaggio del nuovo gestore. Le illegittimità denunciate nei nostri ricorsi a Tar e Consiglio di Stato sono state ignorate non perchè inesistenti, ma solo per la "fuga" dell'amministrazione comunale dal processo che ha preferito aggrapparsi alla presunta inammissibilità del ricorso per non aver partecipato alla gara ed