COCAINA NASCOSTA NEL VANO ASCENSORE: IN MANETTE UN GIOVANE

I carabinieri della Stazione di AA nel corso di un controllo presso un condominio hanno arrestato un albanese 30enne. L'uomo, sorpreso nelle scale, alla vista dei militanti operanti è apparso da subito nervoso. Gli approfonditi accertamenti e la perquisizione personale e domiciliare hanno consentito di trovare occultati in un vano dell'ascensore una cinquantina i dosi di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento e il bilancino elettronico. Arrestato posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.