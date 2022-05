FASULO : “BERARDO RABBUFFO RAFFORZA LA LEGA TERAMO”

"Le nostre molteplici e nuove proposte sul futuro della città, unitamente ad un gruppo coeso e compatto, rimangono attrattive poiché sono basate su progetti vicino ai cittadini, le attività presenti e l'università" Inizia così la nota stampa di Arianna Fasulo, commissario cittadino teramano, che prosegue: "proprio sulla base di questi valori, ci sarà un valido ed importante contributo di Berardo Rabbuffo, profondo conoscitore della città e delle sue peculiarità, che entra a far parte della Lega Teramo" e continua: "la sua esperienza maturata in consiglio regionale su tematiche ambientali e urbanistiche, ancora oggi sono temi di forte attualità" e sottolinea: "Teramo è una città che ha scritto pagine indelebili nella storia abruzzese ma da anni, ahimè, è assente. Dunque la sua attività professionale valorizza la nostra proposta di buon governo per tutti i teramani. Portando Teramo al posto che le spetta" e chiosa: "La Lega ha un forte senso di responsabilità partendo dal tenere unita e compatta la realtà del centrodestra financo ad essere attrattive ai tanti scontenti del centrosinistra e della sua miope amministrazione. Quindi la squadra che presenteremo alla città sarà altamente competitiva"