LEGA ASSENTE AL COORDINAMENTO DEL CENTRODESTRA, “MA NON È UN SEGNALE POLITICO, NON C’È ROTTURA”

Non c’era la Lega al tavolo di coordinamento del Centrodestra, convocato per questa sera da Paolo Tancredi. Non si tratta, però, di un raffreddamento dei rapporti, anzi: “Siamo impegnati con le Amministrative e coi referendum - spiega Arianna Fasulo - stiamo lavorando anche ai tavoli tematici relativi al Comune di Teramo, ma torneremo di certo a sederci al tavolo della coalizione, quando si dovranno definire le candidature e, in particolare, quella del Sindaco di Teramo”. Non c’è rottura, quindi, tra le forze dell’attuale opposizione in città, l’assenza di stasera precisa la Lega, non è un messaggio politico.