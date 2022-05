ORARI DEI BUS, PARCHEGGI, ASFALTI, TOMBINI, IL COMITATO SPONTANEO DI VILLA MOSCA INCONTRA L’ASSESSORE VERNA

Si è riunito, nei locali della Chiesa di Villa Mosca, il nuovo Comitato spontaneo dei cittadini, che vogliono impegnarsi per un miglioramento del quartiere. Alla presenza dell’assessore Verna, il Comitato ha toccato una serie di criticità, a cominciare dalle buche, e quindi dalla necessità di rifare gli asfalti, alla manutenzione generale, e dei tombini in particolare. Particolare attenzione anche per il problema dei parcheggi in varie aree del quartiere, ma uno dei temi più caldi è stato quello del servizio pubblico, visto che con l’approssimarsi dell’estate, si prefigura l’ormai tradizionale riduzione delle percorrenze, da una ogni mezz’ora ad una ogni ora. Il comitato spontaneo ha chiesto agli amministratori di lasciare la stessa frequenza delle corse.