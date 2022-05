LIBRI/IL CONTADINO DELLA NUOVA INGHILTERRA









28 maggio 2022

Il Contadino della Nuova Inghilterra

Into a Life: Robert Frost

The Five Books & Twilight

volume primo

cura e versioni in lingua italiana di

Massimo Ridolfi

302 p.

Disponibile solo sulle piattaforme Amazon e GIUNTIalPunto

In questo primo volume si ripropone l’edizione originale di A Boy’s Will, 1913, il primo libro pubblicato da Robert Frost (1874-1963), il Vate d’America: la silloge originale era divisa in tre parti, come riprodotto nella presente edizione, da cui sono state recuperate e ricomprese nell’ordine prestabilito tre poesie: Asking for Roses, In Equal Sacrifice e Spoils of the Dead, testi che erano stati di norma successivamente esclusi nelle edizioni ultime, integrali o scelte dell’opera poetica di Robert Frost, e dove si è valutato di mantenere anche In Hardwood Groves, poesia aggiunta come inedito nell’edizione scelta del 1930 – che aveva escluso definitivamente i suddetti testi, mai più ripubblicati eccetto Asking for Roses, inclusa in una riedizione della sola silloge del 1934 – e successivamente a questa sempre esclusa; inoltre sono presenti in appendice alla pubblicazione due poesie disperse, La Noche Triste del 1890 che è la prima poesia pubblicata dal poeta allora sedicenne, e Forest Flowers, 1917; e in più troviamo Twilight, 1894, che è in assoluto la prima raccolta di poesie di Robert Frost, che era stata distrutta dallo stesso poeta e quindi andata perduta.

«Personalmente, e quindi intimamente, concepisco i miei libri non semplicisticamente come testi da leggere con i quali intrattenersi e mostrasi; concepisco tutti i miei libri come possibili strumenti di studio, nella prospettiva che producano nuove e altre ricerche, altro materiale che contribuisca a dare forma vera e indipendente e completezza alla nostra letteratura, davvero libera da condizionamenti editoriali, cioè commerciali; vale a dire che con il mio lavoro auspico la genesi di nuovo materiale che riesca a formare una classe intellettuale che sappia riconoscere, chiaramente e senza fraintendimenti, la scatoletta di tonno dal libro, affinché non si accetti che un libro, appunto perché strumento di studio, sia messo sugli scaffali della nostra editoria, di qualsiasi grandezza, come fosse una scatoletta di tonno: questo è quello che tento di fare ogni volta, soprattutto per me stesso, cioè di creare un utensile che serva e che prima non c’era, e che sia utile ad aprire la scatola delle idee, e che siano idee tutte buone da pensare.

Di conseguenza anche i contenuti di questo libro - ugualmente quelli critici - sono alla portata di tutti, dagli studenti delle elementari, la scuola più importante, il grado più alto di istruzione cui si possa accedere perché fornisce gli strumenti primari della conoscenza, a quelli delle specializzazioni universitarie, e tutto attraverso una predisposizione alla lettura che sia naturale e mai gravosa.

Nondimeno questo libro, questo mio lavorare la poesia di Robert Frost per riportarla alla lingua italiana, va prima di tutto inteso come atto di condivisione di una esperienza, che è quella del tradurre poesia, vale a dire del difficile compito di versificare in altra lingua.» Massimo Ridolfi

THE PASTURE

I’m going out to clean the pasture spring;

I’ll only stop to rake the leaves away

(And wait to watch the water clear, I may):

I shan’t be gone long.––You come too.

I’m going out to fetch the little calf

That’s standing by the mother. It’s so young

It totters when she licks it with her tongue.

I shan’t be gone long.––You come too.

IL PASCOLO

Sto uscendo a ripulire il pascolo primaverile;

Mi fermerò solo a rastrellare via le foglie

(E aspetterò di vedere l’acqua limpida, probabilmente):

Non starò via molto.––Vieni anche tu.

Sto uscendo a riprendere il vitello appena nato

Che sta fermo vicino alla madre. È così gracile

Che barcolla quando la madre lo lecca con la sua lingua.

Non starò via molto.––Vieni anche tu.