ESCE DI STRADA CON LA SMART, MUORE SUL COLPO CONOSCIUTISSIMO 36ENNE

Stava andando al lavoro, questa mattina, quasi all'alba, Saimon Rampa, 36enne di Cermignano, dipendente della Ecotel di Roseto, quando, nei pressi di Montegualtieri, ha perso il controllo della sua Smart ed è finito fuori strada. L'auto si è ribaltata in un fossato e Saimon è stato sbalzato all'esterno. E' morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. DIfficile capire le cause dell'incidente, forse un malore o un colpo di sonno. Saimon era conosciutissimo e la notizia del tragico incidente ha subito gettato nella disperazione i tantissimi amici di questo ragazzo, che in pochissimo tempo, aveva recentemnete perso entrambi i genitori.