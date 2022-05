MOTOCICLISTA URTA UN BUS URBANO E CADE: E' RICOVERATO IN OSPEDALE

Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta a Piano della Lenta di Teramo, a seguito di un incidente stradale. Una moto di grossa cilindrata condotta da un 31enne di Martinsicuro, mentre percorreva la strada statale SS81, ha tamponato un autobus della linea urbana diretto verso il capoluogo. A seguito dell'impatto il conducente ha urtato violentemente il capo e, nonostante il casco indossato, ha riportato una ferita alla testa. Sul posto è il intervenuto il personale sanitario del 118 di Teramo che ha soccorso l'infortunato rimasto sempre cosciente. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della Polizia di Stato di Teramo e della Stradale di Pineto che hanno effettuato i rilievi dell'incidente e regolato il traffico veicolare. Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per oltre mezz'ora per consentire di completare le operazioni di soccorso e rilievo dell'incidente.