NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA UIL: MASSIMILIANO BRAVO

Nel 6° Congresso provinciale della UIL FPL e del 6° Congresso regionale della UIL FPL ABRUZZO per il rinnovo delle cariche statutarie, eventi arricchiti dalla presenza di diversi esponenti della UIL Nazionale e della UIL Regionale tra cui, Daniele Ilari, Michele Lombardo e Fabrizio Tuorlo, l'intera famiglia della UILFPL esce sempre più unità e rafforzata dall'ultima tornata elettorale congressuale, pronta alle nuove sfide a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori delle funzioni locali, della sanità e del terzo settore.