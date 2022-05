CONTROLLI DEL SABATO NOTTE: 200 PERSONE IDENTIFICATE, 5 DENUNCIATE

Nella notte appena passata è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto il simultaneo impiego di numerose pattuglie.

Ad Alba Adriatica, nel corso dei controlli della “movida”, sono stati perquisiti due giovani che, all’uscita da un locale, vedendosi davanti una pattuglia dei Carabinieri, tentavano di allontanarsi per eludere il controllo. Il primo dei due è stato trovato in possesso di una dose di Cocaina ed è stato quindi segnalato quale assuntore alla Prefettura di Teramo. Il secondo, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato invece denunciato per il porto illegale dell’arma.

Sempre ad Alba Adriatica una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha sottoposto a controllo due pregiudicati, uno di origini campane e l’altro albanese. Attraverso accertamento alla Banca Dati Forze di Polizia i due sono risultati essere sottoposti a Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alba Adriatica per anni tre, emesso dal Questore di Teramo lo scorso anno. I due sono stati quindi allontanati dal Comune di Alba Adriatica e denunciati.

A Martinsicuro i Carabinieri, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato alla guida di un’auto di grossa cilindrata un cittadino tunisino gravato da numerosi precedenti penali. L’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida in quanto ritirata alcuni mesi fa. Per lui è quindi scattata la denuncia mentre l’autovettura è stata sottoposto a sequestro.

In fine, a Sant’Egidio alla Vibrata, i Carabinieri Stazione hanno denunciato un uomo che, sebbene sottoposto agli Arresti Domiciliari, aveva decido di trascorrere la serata in un “pub” con alcuni amici