GIALLO / TORNA A CASA E TROVA LA MOGLIE MORTA, CON UNA FERITA AL MENTO

Torna a casa e trova la moglie morta. Con una profonda ferita al mento. È un giallo, quello che ha avuto per teatro l’abitazione di una famiglia in contrada Accattapane a Corropoli. Un uomo, tornando a casa, ha scoperto il corpo senza vita della moglie e ha cercato di soccorrerla ma, visto che la donna non dava segni di vita, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La donna era una casalinga, madre di due figli. Aveva 59 anni