FASULO: “LA LEGA PENSA AI PROGRAMMI, NON CI INTERESSA IL TOTONOMI”

L’unità del centrodestra per le prossime elezioni amministrative al Comune di Teramo è un valore imprescindibile ogni qualvolta il centro destra si presenta unito vince le l’elezioni. Per la Lega non esistono questioni pregiudiziali nei confronti dei partiti nostri alleati. È necessario, però, ribadire che per individuare la giusta candidatura del sindaco di Teramo è di primaria importanza che nel centro destra ci si incontri per condividere i programmi e una nuova e condivisa “idea di città”. Per questo la Lega da due mesi sta lavorando con apposite commissioni alla visione della nuova Teramo. Una proposta programmatica, quella che verrà emergerà, che confronteremo con tutta la coalizione e con tutti i portatori sani d’interesse. Tutte quelle forze civiche che si riconoscono nel metodo di lavoro che i teramani hanno scelto sono le ben venute.

Il totonomi per la candidatura alla carica di sindaco è un modo di fare politi sorpassato e che cinque anni fa ci ha portato ad una sconfitta inattesa e clamorosa.

Il candidato sindaco lo sceglieranno i teramani e non la partitocrazia e sarà la donna o l’uomo che meglio potrà interpretare la ricchezza culturale e programmatica del centro destra.

Vecchi riti, vecchie logiche e apparenti tentativi di chirurgia estetica politica non ci interessano.

Noi lavoriamo nell’esclusivo interesse di Teramo e dei teramani.

Arianna Fasulo

Lega