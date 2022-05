OGGI A TERAMO E PESCARA IL RICORDO DI FALCONE E BORSELLINO



Oggi anche le città di Teramo in Piazza Martiri e Pescara al Teatro Circus alle ore 10,00 ricorderanno le stragi di Falcone e Borsellino in streaming sulla piattaforma youtube del Premio Paolo Borsellino che organizza le due giornate in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati e i Comuni di Teramo e Comune di Pescara , attraverso due diversi percorsi della memoria che ricorderanno magistrati, poliziotti, carabinieri, sacerdoti, uomini che non hanno piegato la fronte, uomini che si sono adoperati con interventi legislativi e con indagini coraggiose, e che hanno pagato con la vita, lasciando tuttavia un segno prezioso e importante.

A TERAMO sarà il mondo della scuola la grande protagonista con le due conduttrici scelte tra le migliori dirigenti scolastiche, Manuela Divisi, del Liceo “Milli” di Teramo, e Letizia Fatigati del IC “Falcone e Borsellino”, e il significativo saluto introduttivo del nuovo direttore dell’ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci con il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore all’istruzione della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale il Presidente del Parco del Gran Sasso Tommaso Navarra e il Presidente del Consorzio Punto Europa, Filippo Lucci. Seguiranno i flash mob della Elite Dance studio e della Backstage dance academy. Tanti saranno gli interventi e i contributi di buona pratica delle scuole cittadine. 4 saranno gli importanti testimoni scelti per la giornata teramana : l’imprenditore Luigi Leonardi che ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori camorristi; il generale dei carabinieri Angiolo Pellegrini che fu il vero braccio destro di Falcone nel ruolo di capitano e capo della sezione anticrimine dei Carabinieri di Palermo negli anno del maxi processo; il magistrato David Mancini Procuratore presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, gia membro della direzione distrettuale antimafia in Abruzzo; il sacerdote don Maurizio Patriciello prete anticamorra e sotto pesante scorta che opera e lotta contro la camorra nella sua parrocchia di Caivano (NA) la più grande piazza di spaccio d’Europa, e per questo ha subito un attentato

A PESCARA invece sarà il mondo dell'antimafia operativa gran protagonista . La giornata aprirà con loro messaggio di saluto il Presidente del Premio Borsellino Prefetto Luigi Savina ; il Sindaco Carlo Masci; il Presidente della Associazione Falcone e Borsellino Gabriella Sperandio; il Prefetto Giancarlo di Vincenzo; il Questore Luigi Liguori; il Comandante Prov.le dell’Arma dei Carabinieri Riccardo Barbera; il Comandante Prov.le della Guardia di Finanza Antonio Caputo, la Garante dell’adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, la Dirigente scolastica Daniela Morgione. Il conduttore sarà il Docente Graziano Fabrizi. Gli interventi musicali saranno a cura della bravissima cantante Francesca Martinelli. Gli interventi sono stati affidati a 5 magistrati: il sostituto Procuratore de L’Aquila Roberta D’Avolio Presidente della giunta della A.N.M. Abruzzo; il Procuratore aggiunto di Ancona Valentina D’Agostino; la Presidente di corte d’appello de l’Aquila Fabrizia Francabandera; il sostituto Procuratore di corte di cassazione Piegiorgio Morosini che da Gip di Palermo fu estensore delle principali sentenze di condanna all’ergastolo nei processi ai capi storici della mafia (tra i quali Riina, Provenzano, Brusca e Bagarella); il sostituto Procuratore della Direzione nazionale antimafia Roberto Sparagna che da Sostituto procuratore di Torino sostenne prima il processo “Scripta manent” contro i terroristi anarchici, poi il processo “Minotauro” la più grande operazione contro la ‘ndrangheta