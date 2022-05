VIDEO/ CAPRAFICO, ALTRA FRAZIONE DIMENTICATA DAL COMUNE DI TERAMO

Un'altra frazione abbandonata dal comune di Teramo, E' Caprafico e dintorni. Manca tutto qui. Manca l'asfalto, la manutenzione all'unico scivolo per bambini del paese: manca tutto. Lo dicono i residenti che siamo andati a trovare e che aspettano il ritorno degli amministratori che si sono visti in 4 anni una sola volta: per chiedere i voti alle elezioni.

