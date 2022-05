GIALLO A CORROPOLI, OGGI L'AUTOPSIA, LA DONNA POTREBBE AVERE AVUTO UN MALORE

L'ipotesi più accreditata è quella del malore: la donna potrebbe aver perso i sensi cadendo a terra ferendosi, per poi rialzarsi, facendo cadere le sedie ed accasciarsi definitivamente sul pavimento. L'ipotesi più accreditata è quella del malore: la donna potrebbe aver perso i sensi cadendo a terra ferendosi, per poi rialzarsi, facendo cadere le sedie ed accasciarsi definitivamente sul pavimento.

Cosmana Altimari, casalinga e madre di due figli, è stata trovata morta in casa con una ferita sulla testa. Il sostituto procuratore Davide Rosati, ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione assieme al medico legale Giuseppe Sciarra e dopo l'ispezione cadaverica ha disposto l'autopsia che molto probabilmente si terrà in giornata.

La donna era arrivata nel teramano dalla Calabria per seguire il marito finanziere, (anche lui calabrese) trasferito al comando della guardia di finanza di Ascoli Piceno. I pochissimi che li conoscono a Corropoli dicono che la coppia non faceva vita sociale, che lei non usciva quasi mai di casa e che dopo tanti anni facevano fatica ad integrarsi.