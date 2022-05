FOTO/ ECCO IL PESSIMO TAGLIO DELL'ERBA AL CAMPETTO DI VILLA PAVONE

Ha il sapore dello "scempio" il taglio dell'erba, parziale" appena fatto dall'amministrazione comunale. Realizzato in corsa ed in parte del campetto di Villa Pavone. A denunciare il tutto ci ha pensato oggi il consigliere Luca Corona che accusa gli addetti di aver realizzato un pessimo lavoro. Il motivo, si chiede Corona? Forse la mancanza cronica del personale? In attesa della risposta si producono le foto che testimoniano i fatti. Stiamo affogando nell'erbaccia. Colpa della Team, del Comune o meglio: di entrambi?