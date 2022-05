TROVATO MORTO IN CASA DOPO TRE GIORNI EX ARTIGIANO TERAMANO

Era morto da tre gioni Donato Tarquini, 83enne artigiano in pensione. Il cadavere dell’anziano, che viveva da solo è stato trovato riverso a terra, la morte causata quasi certamente da un infarto. Il magistrato ha già dato l'ok al seppellimento del corpo. Ad accorgersi che qualcosa non andasse, alcuni vicini che non avevano notizie dell'uomo da giorni e quella finestra da giorni rimasta aperta nel condominio ex Ater di via Ponte San Ferdinando.