FOTO/ A FUOCO (PRESTO DOMATO) UNA MACELLERIA A PIANO DELLA LENTA, INDAGINI IN CORSO

Incendio in una macelleria di Piano della Lenta: Collesansonesco Macelleria Aziendale, stasera, all'ora di chiusura. I vigili del fuoco del Comando provinciale sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme propagatesi all'interno dell'esercizio e le hanno domate in pochissimo tempo. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nel locale commerciale attraverso la vetrata d'ingresso andata in frantumi a causa del calore sprigionato dall'incendio e hanno spento rapidamente le fiamme che stavano aggredendo gli arredi presenti nell'ambiente. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli impianti interessati dall'incendio. Sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia di Stato.

In corso di accertamento le cause dell'incendio per capire se si sia trattato di un incendio di origine dolosa o di un corto circuito.