VIDEO / VIOLENZA SULLE DONNE, ECCO IL CORTO "AMORE IN CODICE ROSSO"

Si chiama "Amore in codice rosso” il cortometraggio a cura della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, ideato dalla presidente Franca d'Agostino e Franca Terra.Il corto dura 13 minuti e racconta una storia vera di violenza. La vittima di violenza è interpretata dall'attrice Tiziana Di Tonno diretta da Antonio Di Loreto. Lei, dopo anni di botte, violenze, vessazioni, insulti trova il coraggio di dire basta e decide di denunciare tutto con un unico obiettivo: ricominciare a vivere, riprendersi la sua vita e quella dei suoi tre figli. Un cortometraggio che promuove un messaggio di speranza e l'invito alle donne a non aver paura di denunciare per uscire dall'orrore

ASCOLTE LE INTERVISTE