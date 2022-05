TERAMO PIANGE VALENTINA, UNA VITA LUNGA SOLO 38 ANNI, MA RESA STRAORDINARIA DAL SUO MODO DI VIVERE LA MALATTIA

Valentina Di Romano non c’è più. Aveva solo 38 anni, una bella famiglia, tantissimi amici che le volevano bene… e un solo nemico. Una maledetta malattia che, fin dalla nascita, la costringeva a combattere giorno per giorno, affidandosi a quella dialisi che, per lei, era diventata regola di vita, ma alla quale non si era rassegnata, anzi: lavorava all'Inail e della sua condizione aveva fatto uno strumento di riaffermazione di sé stessa, fino a diventare vice segretaria regionale dell’associazione degli emodializzati (Aned), perché voleva essere di sostegno e aiuto a chi, come lei, soffriva la stessa quotidianità. E non solo, perché, con straordinaria forza di carattere, della sue esperienza aveva fatto anche un libro, intitolato “Ho provato a essere normale ma mi annoiavo”, del quale così diceva: «Questa sono io. Accetto la vita per quello che mi regala e non la odio per quello che non mi dà. Affronto la malattia con il sorriso e non mollo mai!». Un libro che, in forma di romanzo, raccontava la sua vita: Con dalla scoperta della malattia a pochi mesi dalla nascita agli anni tra ospedali e quotidianità. Dall’insorgenza in età scolare dell’insufficienza renale alla dialisi, dal trapianto al rigetto e di nuovo e ancora la dialisi. Esperienze che hanno contribuito a rendere la sua storia straordinaria e le hanno insegnato ad affontare le difficoltà con il sorriso sulle labbra. Lascia il marito, Emanuele e la figlia, Chiara, mamma Anna e papà Pasquale, la sorella Silvia. I funerali si svolgeranno domani, alle 15, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in piazza Garibaldi.