I LETTORI CI SCRIVONO / “ASSESSORE DI BONAVENTURA, VENGA A VEDERE LA JUNGLA DI COLLEATTERRATO”

Via don Primo Mazzolari, sale a Colleatterrato da viale Europa. È una strada che conoscono tutti, ma pochi sanno che in un angolo di via don Primo Mazzolari, c’è la jungla. Quella vera. Una selva intricata, popolata di roditori …ma di quelli che infestano anche le fogne, e impreziosita da querce altissime, belle nella loro maestosità… ma non curate come si dovrebbe. “Assessore Di Bonaventura… tu sei dimenticato di noi?” chiede il cittadino che ha inviato queste foto, “vieni a vedere la situazione, sono almeno tre anni che qui nessuno sfalcia le erbacce, siamo in condizioni davvero assurde…” e anche “la TeAm non fa la raccolta casa per casa, perché pare che le pendenze della strada non consentano il passaggio dei mezzi, anche se a Colleparco salgono e anche Colleparco è in pendenza”.