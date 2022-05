CANNABIS NEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA 2500 EURO IN BUSTINE

Il nucleo operativo antidegrado della polizia locale, nell'ambito di servizi mirati sul territorio, ha verificato come in due distributori automatici potesse essere acquistata canapa sativa. Da qui il sequestro della merce, per un valore di 2500 euro.

I controlli erano scattati sulla scorta di alcune segnalazioni in merito ad assembramenti di giovani in alcuni locali dove sono ubicati distributori automatici di alimenti e bevande e hanno permesso di accertare come in due distributori, localizzati in due distinte zone della città, fossero presenti esclusivamente confezioni di cannabis sativa che era possibile acquistare semplicemente utilizzando la tessera sanitaria.

La merce è stata così sequestrata e sono stati attivati i provvedimenti del caso.

La polizia locale ricorda come rispetto alla cannabis sativa sia consentita la coltivazione solo per il successivo utilizzo a fini cosmetici e industriali mentre ne sia vietata la commercializzazione per uso ricreativo.

Gli agenti evidenziano inoltre come in alcuni casi i giovani acquistino la cannabis sativa nei distributori per poi mescolarla con altri prodotti stupefacenti come hashish o marjuana.