PAURA AL TEATRO ROMANO, ENTRA UNA CLASSE (NON AUTORIZZATA) E UN MASSO CADE SULLE CAVIGLIE DI DUE BAMBINI...

Attimi di paura e di concitazione al Teatro Romano. Quella che doveva essere una festosa mattinata, con i bambini delle scuole trasformati in piccole guide alla scoperta della città, ha rischiato di trasformarsi in una giornata di cronaca. Polizia Municipale, Ambulenza, Vigili del Fuoco, tutti accorsi per soccorrere due bambin, di una classe che non doveva entrare al teatro romano. No, quella quinta elementare della Sarti, all'interno del Teatro Romano, non sarebbe dovuta entrarema sarebbe dovuta restare davanti alla chiesa di San Bartolomeo. Invece, bambini e insegnante sono entrati e, mentre camminavano tra gli scavi, un masso si è spostato, è caduto di lato e ha colpito due bambini, che hanno riportato danni alle caviglie e sono stati accompagnati in ospedale, dove si sono subito portati il vicesindaco Cavallari e l'assessore Core, insieme alla dirigente scoalstica, Sigismondi, che adeso aprirà immediatamente un'indagine interna, per capire perché quella classe sia entrata in un luogo nel quale non sarebbe affatto dovuta entrare. Ingresso facilitato, peraltro, dal camcello aperto, perché la TeAm stava provvedendo allo sfalcio.