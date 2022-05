INCIDENTE AL TEATRO ROMANO / I BAMBINI STANNO BENE, DOVRANNO PORTARE UN GAMBALETTO, SINDACO E DIRIGENTE: «NON C'ERA ALCUNA AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO». APERTA UN'INCHIESTA



«Stanno bene i bambini feriti al Teatro Romano, uno dei due dovrà portare un gambaletto, per l'altro sono in corso accertamenti e non è escluso che si possa procedere, anche in questo caso al ricorso ad un gambaletto». Parole del Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha voluto fare il punto, insieme alla Polizia Locale e alla dirigente scolastica, Adriana Sigismondi, sull'incidente di questa mattina. «Non c'era alcuna autorizzazione all'accesso - ha detto il SIndaco - in assenza dell'arrivo degli archeologi». Anche la dirigente ha confermato: «Benché avessimo adottato tutte le misure di sicurezza, ed era chiarissimo che nessuno dovesse entare prima dell'arrivo degli esperti, purtroppo è accaduto, adesso il nostro pensiero va ai due bambini e alle loro famiglie, nella speranza che davvero non ci sia alcuna conseguenza, per il resto sul caso è stata aperta un'inchiesta che dovrà accertare i fatti»