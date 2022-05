VIDEO/ FERITI DUE BAMBINI AL TEATRO ROMANO, LA SIGISMONDI: «LA CLASSE NON DOVEVA ENTRARE LI DENTRO». IL SINDACO FA IL PUNTO.

Doveva essere una festa delle scuole, con i piccoli studenti ciceroni tra le meraviglie della storica cittadina di Teramo. Al teatro romano la manifestazione scolastica patrocinata dal Comune si è trasformata in un incubo per due ragazzini rimasti feriti alle gambe da alcuni monoliti su cui si sono arrampicati all'interno del sito archeologico. Nel quale per la cronaca non potevano neanche entrare.

I due bambini stanno bene, uno se la caverà con un gambaletto in gesso e l'altro con un brutto spavento. Indagini in corso da parte della Polizia.

Fa il punto della situazione in tarda mattinata anche l'amministrazione comunale con a capo il Sindaco di Teramo.

