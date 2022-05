ISOLA / IL SINDACO: “IL COMUNE NON HA SFRATTATO IL BANCO FAM, AVEVAMO SOLO CHIESTO UNO SPOSTAMENTO DI QUALCHE METRO..”

L’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso intende far chiarezza circa informazioni non veritiere che si stanno diffondendo su quanto accaduto in merito al trasferimento a Colledara del Banco F.A.M.

Teniamo a precisare che una tra le prime decisioni dell’Amministrazione Ianni appena insediata è stata proprio quella di mettere a disposizione dell’Associazione Genius Loci gli spazi necessari allo svolgimento del servizio appena nato del BANCO FAM, la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose del territorio. Decisione alimentata dal diniego dell'Amministrazione passata di fornire alla stessa anche solo una stanza perché potesse avere una sede nel Comune.

Da sempre ci siamo resi disponibili a collaborare, patrocinando iniziative e favorendo incontri tra associazioni che potessero contribuire al servizio.

Crediamo fortemente all’associazionismo, al volontariato e a qualsiasi forma di solidarietà verso la comunità stessa, motivo per cui la necessità dell’Associazione di avere una sede è stata prontamente soddisfatta.

La Convenzione che vedeva assegnataria Genius Loci dei locali della Ex Scuola Elementare non è stata rinnovata (causa ritardo burocratico non citato nel racconto dei fatti) a fine anno, il 31/12/2021. Eppure il BANCO FAM, pur non avendo avuto la firma del rinnovo della convenzione, non ha cessato di esistere, né di operare, né è mai stato “sgomberato” dai locali. L’attività è continuata fino al momento dello spostamento, alle stesse condizioni che l’avevano vista nascere.

Vogliamo precisare che ogni Associazione insistente sul territorio è libera, quando e come vuole, di trasferire la propria attività in qualunque Comune diverso dal nostro, ma ci preme chiarire ai nostri cittadini, e soprattutto alle famiglie che dal Banco FAM vengono servite, che il Comune di Isola non ha MAI CHIESTO ALL'ASSOCIAZIONE DI LASCIARE LA SEDE (come invece riportato a chiare lettere in una nota protocollata il 16/05/2022 dal Vice Presidente dell’Associazione Genius Loci).

LE COSE SONO MOLTO PIU’ SEMPLICI e LINEARI di quanto si possa pensare. In occasione del referendum prossimo, essendo la Ex Scuola Elementare un sito individuato dalla Prefettura quale SEGGIO ELETTORALE, il Comune ha chiesto a GENIUS LOCI di spostare la propria attività in ALTRE AULE della scuola stessa che non fossero le stanze interessate dalla necessità del VOTO referendario.

Non è stato piacevole aver appreso la notizia che il banco si stava trasferendo nel Comune di Colledara da alcuni cittadini e non direttamente da membri dell'Associazione, ma cosa ancor più grave è che gli stessi cittadini abbiano riferito che sia stata specifica volontà del Sindaco.

Aver poi appreso che è stato comunicato al Direttore del Banco Alimentare Regione Abruzzo che il Comune avrebbe chiesto indietro i locali a Genius Loci è stato alquanto sorprendente.

L’Amministrazione NON HA SGOMBERATO NESSUNO. L’Amministrazione NON HA CHIESTO LA RESTITUZIONE DEI LOCALI.

Il Sindaco e l'Assessore al Sociale NON HANNO MAI DATO UN AUT AUT.

L’Amministrazione ha chiesto solamente lo spostamento dell’Associazione stessa di qualche metro per permettere lo svolgimento delle attività elettorali, da sempre insistenti in quell’edificio.

Auguriamo all’Associazione Genius Loci di proseguire il proprio cammino di solidarietà e collaborazione, altruismo e volontariato al servizio della comunità; ci auguriamo che sia stato solo un malinteso e che questa brutta vicenda, fatta di voci e racconti mal riportati cessi al più presto, per la serenità di tutti e soprattutto di quelle famiglie che hanno già tanti pensieri e preoccupazioni che gravano sulla propria vita quotidiana.

Il Comune è sempre aperto al dialogo, al confronto, allo scambio e a mettersi a disposizione delle Associazioni.

Il Sindaco Andrea Ianni