VIDEO / ECCO COM’È LA SPIAGGIA DI ALBA… DOPO I LAVORI

Saranno serviti davvero i lavori di ripascimento ad Alba Adriatica? A questa domanda, cercano di dare una risposta tutti i belneatori albensi, anche alla luce dell'ormai prossima riconsegna dei lavori. Lavori che non hanno soddisfatto tutti, visto che qualcuno è rimasto escluso dall'"allungamento" della spiaggia, e che destano stupore per il fatto che il pennello, che la sabbia avrebbe dovuto coprire, in realtà è scoperto. Inoltre, stanotte c'è stato un po' di mare, certo non una mareggiata, ma qualche segno l'ha già lasciato sulla spiaggia nuova. Il video realizzato con il drone da Artabano Forcellese è un documento eloquentissimo.

GUARDA IL VIDEO