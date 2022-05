TIMBRAVANO… MA NON C’ERANO: SOTTO INCHIESTA PER ASSENTEISMO SEI DIPENDENTI DEL TRIBUNALE DI TERAMO

Se dovessero essere confermate le accuse, sarà davvero un’inchiesta “scandalosa”. Perché a truffare lo Stato, sarebbero stati sei dipendenti del Palazzo nel quale il rispetto delle leggi dello Stato non è solo un obbligo, ma lo “scopo aziendale”.

È un’inchiesta per assenteismo, quella che tocca infatti sei dipendenti de Tribunale di Teramo, che sembra avessero l’abitudine di farsi timbrare il cartellino da un collega. L’accusa per tutti e sei, è truffa ai danni dello Stato e avrebbero appena ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, atto che gli concede adesso la possibilità di offrire le loro spiegazioni, prima che il giudice decida se mandarli a processo o meno. Sui nomi, per ora, il massimo riserbo, ma l’attività dei sei è stata attentamente controllata, con puntuali riscontri tra “timbrature” e presenze effettive.