FONDAZIONE TERCAS, 30 ANNI DI ATTIVITA': TREMILA PROGETTI INVESTENDO 80 MILIONI DI EURO SUL TERRITORIO

Il Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, ha illustrato, stamane, nel corso di una conferenza Stampa che si è tenuta nella sede di Palazzo Melatino, alcune delle iniziative promosse per celebrare la ricorrenza dei Trent'anni dalla costituzione della Fondazione Tercas.

Nel prossimo luglio la nostra Fondazione compie 30 anni. Sin dalla sua costituzione ha lavorato per lo sviluppo del territorio della provincia di Teramo ispirandosi al principio della sussidiarietà, attivando partenariati e forme di co-progettazione con diversi attori, pubblici, privati e organizzazioni del Terzo settore, adottando metodi operativi e strategie di intervento in linea con la rete delle fondazioni italiane di origine bancaria che aderiscono ad ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA).

In questi 30 anni Fondazione Tercas ha contribuito alla realizzazione di oltre 3milà progetti nei settori dell'Arte e Cultura, Musica e Teatro, dell'Istruzione, della Sanità della Ricerca Scientifica e del Volontariato, mettendo a disposizione di queste iniziative oltre 80 milioni di euro. All'incontro erano presenti oltre agli esponenti degli organi della Fondazione, il Magnifico Rettore, prof. Dino Mastrocola, il prof. Christian Corsi Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il dott. Davide Lisciani, fondatore e CE0 di Lisciani Giochi spa, la dott.ssa Enrica Salvatore, già presidente della Fondazione, la sig.ra Maria Pia Caruso Nuzzo

Per celebrare questa ricorrenza - afferma il Presidente Tiziana Di Sante — è stata ideata una Campagna di Comunicazione dedicata dove mission, valori; visioni; progetti passati e futuri della Fondazione sono raccontati, settimanalmente, fino alla fine dell'anno, da una presenza su Social Media ideata e realizzata - con la supervisione del professar Christian Corsi - da alcuni studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione della nostra Università che si avvolgono, per l'occasione, di Borse di Studio dedicate alla memoria del professar Mario Nuzzo, indimenticato Presidente della Fondazione, scomparso nel gennaio 2020.

II prof. Nuzzo, Professore di Diritto Civile e Avvocato, iniziò la sua brillante carriera accademica nell'Università di Teramo fino a diventare uno dei più apprezzati giuristi del nostro Paese; inoltre, come professore nelle più prestigiose Università italiane, ha formato centinaia di giuristi, molti anche A chiara fama. Dal 1993 al 2015 è stato Presidente della Fondazione Tercas di cui successivamente è stato nominato all'unanimità Presidente onorario fino alla sua morte.

Persona di raro equilibrio e con un alto senso delle istituzioni era sempre pronto all'ascolto. Esploratore di tutti gli ambiti della cultura civilistica italiana ed europea è da annoverarsi senza dubbio tra i maggiori conoscitori della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, tanto da essersi guadagnato l'appellativo di "giurista delle fondazioni". Dal 2015 al 2018 è stato Vice Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, dopo avervi ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione.

Borse di studio per studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione dedicate alla memoria del prof Mario. I nostri studenti, mirabilmente guidati dal prof. Corsi, e grazie all'importante contributo della Fondazione Tercas, hanno hanno ideato una campagna di comunicazione degna di una matura agenzia operante nel settore. Grande soddisfazione del Preside Corsi per l'attribuzione delle 4 borse di studio riservate agli studenti della Facoltà dí Scienze della Comunicazione la tnicazione intitolati alla memoria del Prof. Nuzzo che tanto si è impegnato — durante sua lunga carriera accademica - nella attività di formazione e in tutti quei progetti rivolti in particolar modo ai giovani.

Le borse dí studio sono state assegnate agli studenti: Francesco Alessandro Mascitti, Christian Ciovacco, Antonio Di Loreto, Denis Friscioni.

La moglie del prof. Nuzzo, dott.ssa Maria Pia Caruso, ha donato a nome della Fondazione agli studenti che si sono aggiudicati le Borse di studio una targa ricordo. La dott.ssa Caruso ha dichiarato che "la Campagna di comunicazione, promossa dalla Fondazione Tercas, attraverso i progetti dí comunicazione istituzionale, citati dalla Presidente Dí Sante, coniugano perfettamente le esperienze professionali -accademiche e nel settore delle Fondazioni - del Prof. Nuzzo, profondamente legato al territorio abruzzese e alla città Teramo in particolare. Il contesto di riferimento, connotato dalla cd "rivoluzione digitale", nel passaggio dalla millenaria dimensione materiale del mondo, ad una ineffabile dimensione immateriale, trasforma radicalmente le nostre vite, investendo tutti gli ambiti economici