LA FONDAZIONE EINAUDI PRESENTA LE “PANNELLIANE”, UNA GIORNATA NEL RICORDO DI MARCO

Come annunciato il 1 marzo, giorno dell’inaugurazione della sede della Fondazione Einaudi Abruzzo nella città di Teramo, il 6 giugno si celebreranno le Pannelliane, una giornata in ricordo della vita e della storia repubblicana di Marco Pannella.

L’evento, che si terrà a Teramo dalle ore 17.30 nella Corte interna della Biblioteca “Melchiorre Delfico”, vuole essere un doveroso tributo alla figura politica di Marco Pannella e cio che lo stesso ha rappresentato per la città di Teramo, per l’Abruzzo e per il Paese, ripercorrendo le sue storiche battaglie per i diritti civili. La giornata sarà anche l’occasione per continuare il percorso di approfondimento dei quesiti referendari sulla giustizia del 12 giugno prossimo, già iniziato dalla Fondazione con l’ex Magistrato e scrittore Carlo Nordio.

Subito dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura e l’introduzione da parte Alfredo Grotta, Presidente Fondazione Einaudi Abruzzo e di Ernesto Di Giovanni, Presidente Associazione ALUMNI Marie Curie, seguiranno gli interventi di Paolo Gatti, Ariberto Grifoni - radicale storico- Maria Cristina Marroni, Tommaso Navarra – Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Paolo Tancredi.

Chiuderà i lavori la tavola rotonda alla quale parteciperanno Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Alessio Falconio, Direttore Radio Radicale, Antonio Lessiani, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e Andrea Pruiti Ciarello, Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi e Tesoriere del Comitato Si per la Giustizia e Si per la Libertà.

La manifestazione sarà in diretta streaming sul sito di Radio Radicale.

Continua a crescere nel frattempo il Comitato scientifico della Fondazione Abruzzese che vedrà tra i componenti (oltre i 21 già ufficializzati il 4 maggio) anche , Gabriele Ceci (direttore generale poliservice Spa) Romina Ciaffi (dirigente regionale) Paola Di Felice (già Direttore del Polo museale di Teramo) Ernesto di giovanni (analista politico e partner di utopia) Maria Saula Gambacorta (Funzionario regionale) Emanuela Grimaldi (dirigente regionale) Federico Iachini (Dottore commercialista), Maria Cristina marroni (docente di materie letterarie) Tommaso Navarra (avvocato, docente di Legislazione delle Aree Naturali Protette e Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) Romano Orru’(docente di diritto pubblico comparato) Lucia Zazzetta (dottore Commercialista).