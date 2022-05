MUORE NOTO ALBEGATORE TERAMANO IN UN INCIDENTE CON LO SCOOTER

Incidente mortale sul lungomare all'altezza di via Arno. Un uomo di 56 anni, di Silvi, alla guida di uno scooter si è schiantato contro una Fiat Punto ed è deceduto in serata all'ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per un trauma cranico-addominale. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Milo Vallescura era molto conosciuto a Silvi, titolare dell'hotel Miramara e il suo decesso ha destato grande commozione nel comune silvarolo e nelle tante persone che lo conoscevano.