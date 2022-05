BAINAIT / E' GIUSEPPE D'ALONZO L'OSPITE QUESTA SERA : "IL BIM, LA MONTAGNA, LA RINASCITA, IL TEMPO CHE PASSA E LA VOGLIA DI FARE, CHE NON PASSA MAI..."

Sarà Giuseppe D’Alonzo, Presidente del BIM, Sindaco di Crognaleto per tre mandati, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, D'Alonzo parlerà delle aree interne, della necessità di trovare spunti di rilancio e del bisogno di costruire un turismo possibile, ma anche del ruolo che il Bim dovrà avere, specie in tema di comunicazione, che è la chiave prima della rinascita di un territorio, perché se non si comunica il valore di un luogo, quel luogo non ha valore.

Non mancheranno, come è nello stile di Bainait, momenti di racconto più intimo e personale, come quelli dedicati alla famiglia, alle rinunce, alle scelte che la politica impone e al ruolo determinante che, nel percorso umano di D’Alonzo, ha avuto la moglie, fino ad arrivare alle considerazioni sul tempo che passa e sulla voglia di fare, che invece non passa mai.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 IN STREAMING SU WWW.RPIUNEWS.It