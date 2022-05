ALTA VALLE DEL TORDINO, DOMANI ARRIVA LA FEDERTREK NAZIONALE PER SCOPRIRNE E STUDIARNE LA MAGIA

La chiamano la Giunga d'Abruzzo, uno spicchio di territorio abruzzese unico nel suo genere e maestosamente bello: l'Alta Valle del Tordino. A questi luoghi è dedicato un gruppo su Facebook, creato dalla conosciutissima chef Annarita Di Domenico.No, non ha nulla a che fare con l'arte della cucina, E' un gruppo che raccoglie la passione e l'amore incondizionato per questo territorio, a cominciare da Cortino. E' su questo gruppo che, con post corredati di straordinari scatti, si può riconoscere una vera e propria opera d'arte: il paesaggio naturale di cui gode. Valorizzare il territorio è l'obiettivo condiviso di chi si spende per non far morire i borghi e farli conoscere il più possibile, a tutti. Ecco perchè domani mattina, sabato 28 maggio, un volenteroso gruppo di volontari operativi dell'Alta Valle del Tordino si ritroverà ad Altovia di Cortino per ospitare alcuni giovani stagisti della Federtrek nazionale per un studio scientifico sul territorio ed una riscoperta di un vecchio sentiero che collega appunto Altovia ad un'altra caratteristica frazione, Padula. Un'iniziativa che coinvolte anche le associazioni locali e l'amministrazione comunale di Cortino. Un primo piccolo passo cui ne seguiranno tanti altri per riaccendere i riflettori sulle meraviglie del territorio teramano, spesso ignoto e percepito come distante. Eppure è qui che si tesse la storia di una comunità, è nei borghi che ci si riflette un po' come quando ci si guarda allo specchio e ci ritrova, con emozione. Un territorio, quello delle aree interne, che è e resta terra natìa nonostante il terremoto, in una doppia ondata, abbia condannato le abitazioni all'inagibilità e i residenti all'abbandono. Ma è qui che si torna e le iniziative promosse dal gruppo Alta Valle del Tordino tentano l'inversione di rotta, sognano il ripopolamento, sognando concretamente un nuovo futuro per questo territorio martoriato. La Giunga d'Abruzzo, per la meravigliosa biodiversità di flora e fauna ivi presente, è una terra ricca di scorci inaspettati, rivoli e cascate diffuse su tutto il comprensorio che da Faieto arriva a Cortino e da Casanova sfocia a Macchiatornella, passando per Padula uno dei borghi-simbolo del Comune di Cortino. Lo scopriranno, con i loro occhi, gli stagisti che arriveranno domani. In attesa del 10 luglio quando, proprio a Padula,ci sarà un vero e proprio evento per restituire il frutto del lavoro fatto sul territorio proprio a chi questo territorio lo ama da sempre.