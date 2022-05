ELEZIONI / ECCO "SIAMO TORTORETO": «VIVREMO CINQUE ANNI DI PROGETTI E DI CRESCITA»



Siamo Tortoreto si presenta, anzi: si ripresenta, perché l’obiettivo dichiarato della lista guidata dal Sindaco uscente Domenico Piccioni è quella di governare Tortoreto in continuità con l’attuale esperienza amministrativa. «Eravamo dodici, quando siamo partiti e in dodici ci riproponiamo - spiega il Sindaco - perché i progetti validi non si spengono». Lista civica, di centrodestra con l’appoggio esterno di Italia Viva, è questa la vocazione politica di una formazione che non perde di vista la crescita di Tortoreto. Una crescita che passerà attraverso una costante attenzione ai bisogni della popolazione, così come è stato fatto negli ultimi cinque anni, non aumentando la pressione fiscale e intercettando oltre 6 milioni in finanziamenti. E adesso, nei prossimi cinque anni si punta alla realizzazione di una serie di progetti strategici: il polo scolastico, la riqualificazione del Campo della Fiera, la costruzione di una piazza “sul mare”, ma anche i lavori per il palazzo comunale e una importante sala polifunzionale. E siccome l’ambiente è in primo piano, anche un parco energetico che nascerà sulla discarica definitivamente tombata. Tanti i progetti, per la squadra di Siamo Tortoreto, che accompagna il ri-candidato Sindaco Domenico Piccioni, composta da Gessica Bortone, Maurizio Branciaroli, Lanfranco Cardinale, Loretta Ciaffoni, Dolores Cimini, Alessandra D’Antonio, Arianna Del Sordo, Marino Di Domenico, Fausto Di Eusebio, Massimo Figliola, Luigi Manno, Francesco Marconi, Angela Recinella, Luciano Ricchioni, Giorgio Ripani, Lorenzo Maria Romagnoli.