"CONOSCERE PER SCEGLIERE", DOMANI A GIULIANOVA UN IMPORTANTE INCONTRO SUL REFERENDUM





E’ un incontro importante e interessante, quello che sarà ospitato domani pomeriggio dalla Sala Buozzi di Giulianova.

Importante, perché già il titolo “Conoscere per scegliere”, sottolinea l’esigenza di conoscenza che, in questo momento, pretende l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario, in un Paese, come il nostro, da sempre disattento e distratto, quando si deve andare al voto per cambiare le leggi o, come in questo caso, per rivedere la macchina della giustizia.

Interessante, per la qualità dei relatori: Aldo Manfredi (presidente della sezione penale della Corte d’appello dell’Aquila e docente di Diritto Penale dell’Economia all’Università D’Annunzio); Giovanni Cirillo (Giudice delegato e Giudice delle Esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Teramo); Carlo Di Marco (professore emerito di Diritto Pubblico all’Università di Teramo) e l’avvocato Pierangelo Guidobaldi.

L’incontro, organizzato dall’Associazione culturale Ermione, con il patrocinio del Comune di Giulianova, avrà inizio alle 17,30. Modera il giornalista Antonio D'Amore