LA SQUADRA MOBILE ARRESTA UNA DONNA CON 130 GRAMMI DI COCAINA E 81 DI EROINA



Nell'ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefficenti nei comuni della provincia, disposti ch.il Questore di Teramo, personale della Squadra Mobile di Teramo ha tratto in arresto. ex art. 73 D.P.R. nr. 309190, in Mosciano a seguito di mirati ser\ izi di osservazione, è stata controllata subito dopo aver prelevato dal tetto posto al livello del piano stradale di un rabbricato disabitato, poco distante dalla Slia abitazione di residenza, un involucro) che occultava sotto la gonna. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire 18 piccoli involucri, kit confezionati per la cessione al dettaglio, contenenti complessivamente grammi 22,7 di eroina. inoltre, grazie al contributo di 2 unità cinofile venivano rinvenuti ben occultati sotto le tegole dello stesso tetto, 5 involucri contenenti complessivamente grammi 129,9 di cocaina nonché due bilancini di precisione. Altresì. nella sua disponibilità, sempre con il contributo delle suddette unità cinofile sul ciglio della strada, venivano rinvenute due bottigliette in plastica da latte contenenti 4 involucri con all'interno complessivi grammi 59,00 di eroina. La donna. con numerosi precedenti di polizia specifici è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione dell'A,G, procedente.