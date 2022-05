VIDEO / UN PEZZO DI STORIA TESSUTA, CHE MARCO…



Non è uno striscione, ma un pezzo di storia tessuta, quello che Ariberto Grifoni prese in consegna proprio da Marco Pannella, che gli chiese di tenerlo per sempre a Teramo. E a Teramo, quello striscione ha sfilato, in fiaccolata per la morte di Borsellino, e poi decine di altre volte... fino al giorno in cui ha accompagnato Pannella nel suo ultimo viaggio

