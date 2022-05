ADAMO / ALLELUJA ALLELUJA: LA STATUA DI PANNELLA HA FATTO UN MIRACOLO…ALLELUJA ALLELUJA



ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

La statua di Marco Pannella, appena inaugurata a Teramo, è miracolosa.

Sì, lo so, Pannella era laico fino al midollo e coi preti, e in generale con tutto l’establishment in tonaca, non aveva rapporti proprio cordiali.

Ma i miracoli so’ miracoli.

E la statua di Pannella ha fatto un miracolo.

Appena inaugurata, anzi: poco prima che la disvelassero, ha compiuto un miracolo.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

E mica un miracolo piccolo, di quelli di seconda fascia: tipo lacrimare sangue o trasformare l’acqua in vino…

No, ha fatto un miracolo grande, di quelli di primissima fascia.

Una resurrezione.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

È successo davanti agli occhi di tutti. Centinaia di testimoni, comprese telecamere e macchine fotografiche.

Probabilmente, sarà il miracolo più mediatico della storia.

E l’ha fatto Marco Pannella.

O meglio: la statua di Marco.

Quel faccione che spunta dalla stele marmorea… è miracoloso.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

E io c’ero.

Ho visto tutto.

Stento quasi a crederci.

Quanti possono dire, nella loro vita, di essere stati testimoni di un miracolo?

Io posso dirlo.

Perché io c’ero.

E ho visto quando, all’improvviso…

… è resuscitato Quagliariello.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

Si intonino canti di gioia, si mettano ghirlande fiorite alle finestre e drappi damascati alle porte, si prendano le anfore del vino migliore e s’uccida il vitello più grasso.

Quagliariello è risorto.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

Sì proprio lui, l’eletto tra i teramani, anzi: dai teramani, quelli ai quali promise una sede in città… e incontri frequenti… e ascolto per le loro istanze… e soluzioni per i loro problemi… prima di essere rapito dalla tenebra romana e scomparire…

EGLI È RISORTO!

Sì, proprio lui, il politico che seppe rendere granitiche le proprie idee, cambiando partito solo 9 volte… e che seppe rendere voto le proprie promesse, facendosi eleggere due volte in Toscana e tre in Abruzzo, pur essendo napoletano…

EGLI È RISORTO!

La statua di Pannella ha fatto il miracolo, restituendo l’eletto al popolo teramano, che da mesi ne piangeva disperato la scomparsa.

ALLELUJA!

MIRACOLO!

ALLELUJA!

Del resto, EGLI fu anche radicale, dopo essere stato repubblicano e prima di essere folgorato sulla strada di Arcore… quindi non poteva che essere la statua del radicale italiano per eccellenza, a restituire Quagliariello al popolo aprutino.

E adesso vedrete che, grazie alla stele miracolosa, Quagliariello potrà tener fede alle sue promesse, potrà impegnarsi per i problemi della terra che l’ha eletto… visto che - a meno che la memoria non m’inganni - non ricordo un comunicato stampa, una presa di posizione, una proposta, un qualcosa che giustificasse il fatto che EGLI sia un parlamentare abruzzese.

Anche perché, le elezioni prima o poi si faranno e se è qui che spera di essere rieletto… allora è meglio che cominci a sperare in un miracolo.

Ma uno vero.

ADAMO

la foglia di fico è una rubrica di satira di politica, di satira politica e di politica satirica