ISOLA / I DIPENDENTI DEL COMUNE SCIOPERANO LUNEDI' CONTRO IL SINDACO

Nel Comune che è stato testimone di importanti lotte operaie legate alla costruzione del traforo del Gran Sasso, lunedì 30 maggio 2022 incroceranno le braccia i dipendenti del Comune di Isola del Gran Sasso.

Terra di lotta che non può tollerare l’insipienza di una amministrazione che non è capace di adottare atti che riconoscano il giusto salario ai suoi dipendenti.

Quello che sfugge al Sindaco, che si crogiola nella retorica di voler dare di più del dovuto e nel frattempo non da niente, è che i dipendenti del Comune di Isola del Gran Sasso e suoi concittadini sono persone forti che hanno ben chiaro il valore dei diritti faticosamente conquistati nei decenni di vita repubblicana e che pertanto non sono disponibili a subire le angherie del potere in qualunque forma esso si manifesti.

. Il Segretario della FP CGIL Teramo

Pancrazio Cordone