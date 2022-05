DOMANI A TERAMO IL RADUNO DELLE 500

Domani, domenica 29 maggio, tornerà a Teramoil terzo gran meetingFiat 500 e derivate.

La manifestazione è dedicata, come ogni anno,alla memoria di Vinicio Scipioni storico organizzatore dal 1997dei raduni di Fiat 500 a Teramo.

Le auto saranno in mostra a Piazza Martiri fino alle ore 11 poi si raggiungerà Campli, con sosta a S. Onofrio per l’aperitivo.

Il raduno si concluderà al Camping Village Salinello Tortoreto con premi per le auto e l’equipaggio.

Il direttivo del Club 500 ringrazia tutti gli sponsor che hanno collaborato in un “lavoro di sinergia e supporto fondamentale” per far ripartire l’iniziativa dopo due anni di interruzione per la pandemia.

I “cinquini” arriveranno da Roma, Aquila, Ascoli, Campobasso e S. Marino.

Quest’anno alla manifestazione parteciperanno, per la prima volta, le auto dell’Abarth Club Abruzzo per testimoniare l’unione tra passato e presente di una macchina importante per la storia degli italiani e dell’Italia.

Il Club 500 di Teramo invita tutti a rivivere l’atmosfera di un viaggio nel tempo, sempre con il desiderio di… sensibilizzare i giovani verso l’automobilismo storico e la passione per le auto d’epoca.